مانشستر سيتي يحصد رقما قياسيا تاريخيا بسبب تشكيلته الحالية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت دراسة، اليوم الثلاثاء، أن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز هو أول فريق ينفق أكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار) لكي يحشد تشكيلته الحالية في كرة القدم.

ويأتي باريس سان جيرمان بطل فرنسا ثانياً بإجمالي إنفاق 913 مليون يورو أمام ريال مدريد الإسباني بقيمة 902 مليون يورو؛ بينما يملك مانشستر يونايتد (751 مليون يورو) ثاني أغلى تشكيلة في الدوري الإنجليزي ويتبعه ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا (639 مليون يورو).

وبلغ متوسط قيمة تشكيلة أندية الدوري الإنجليزي 345 مليون يورو؛ بينما يملك بادربورن الألماني أرخص تشكيلة في الدراسة (4 ملايين يورو) التي بحثت في أندية من دوري الأضواء في إنجلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.