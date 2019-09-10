«إيقاف اختبارات القدرات»..ما بين مؤيد ومعارض

عادل الحربي(صدى):

على خلفية توجه وزارة التعليم، لدراسة التراجع عن اشتراط تجاوز اختبار القدرات لدخول الجامعات، تصدر وسم «إيقاف اختبارات القدرات» قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على مستوى المملكة.

وشهد الوسم ردود أفعال متباينة من الطلاب والطالبات، حيث أيد البعض هذا التوجه، فيما عارضه آخرون.

ورأى معظم المؤيدين، أن فكرة إلغاء الاختبار جيدة، مشيرين إلى معاناتهم في الدراسة، وإيقاف تحديد مستقبلهم بسبب اختبار القدرات فقط.

وقال أحد الطلاب المؤيدين للقرار: «أي والله ياليت يلغونه وش ذنبي أنا ادرس١٢سنه وآخر شيء يحدد مستقبلي اختبار مدته ساعتين، ضاعت سنوات عمرنا».

وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت أنها في الوقت الحالي تدرس التراجع عن اشتراط تجاوز اختبار القدرات لدخول الجامعات، موضحة أنها ستتراجع عن القرار في حالة ثبوت عدم جدواة وتحقيقه الهدف، إضافة إلى الاستنزاف المالي كرسوم إجبارية لخوض الاختبارات من قِبل الطلاب والطالبات.

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