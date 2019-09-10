«إيقاف اختبارات القدرات»..ما بين مؤيد ومعارض
على خلفية توجه وزارة التعليم، لدراسة التراجع عن اشتراط تجاوز اختبار القدرات لدخول الجامعات، تصدر وسم «إيقاف اختبارات القدرات» قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على مستوى المملكة.
وشهد الوسم ردود أفعال متباينة من الطلاب والطالبات، حيث أيد البعض هذا التوجه، فيما عارضه آخرون.
ورأى معظم المؤيدين، أن فكرة إلغاء الاختبار جيدة، مشيرين إلى معاناتهم في الدراسة، وإيقاف تحديد مستقبلهم بسبب اختبار القدرات فقط.
وقال أحد الطلاب المؤيدين للقرار: «أي والله ياليت يلغونه وش ذنبي أنا ادرس١٢سنه وآخر شيء يحدد مستقبلي اختبار مدته ساعتين، ضاعت سنوات عمرنا».
وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت أنها في الوقت الحالي تدرس التراجع عن اشتراط تجاوز اختبار القدرات لدخول الجامعات، موضحة أنها ستتراجع عن القرار في حالة ثبوت عدم جدواة وتحقيقه الهدف، إضافة إلى الاستنزاف المالي كرسوم إجبارية لخوض الاختبارات من قِبل الطلاب والطالبات.
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Sad[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 ساعات
بعد ما ضيعتنا.. لعنة الله عليكم.. إن كان ١٢ سنه من عمري ادرس واخر شي اختبار ساعتين يحدد مصير حياتي
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28509 ] نشر منذ 1 ساعة
اختبار القدرات مشروع ناجح جدا للمشتركين فيه فقط لقد حقق لهم مكاسب ماليه بالمليارات من الريالات ولم يحق شي للمواطنيين سوى استنزاف اموالهم
ولو ان المشتركين فيه تم اختبارهم لما حصلو على علامة النجاح
لذلك من حق المواطنيين المطالبه بأسترجاع اموالهم ومحاسبة الشركاء في المشروع ومعاقبتهم لانهم سرقوا المواطن بدون وجهه حق
متقاعد[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 5 دقائق
لم يتم قبول كثير من الشباب بالوظائف العسكريه والسبب اختبار القدرات والله اعلم ان اختبارالقدرات ساهم بشكل فعال في مشكلة البطاله ويجب الغائه