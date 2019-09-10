توجه لإلغاء اختبار القدرات لدخول الجامعات في حالة واحدة
تدرس وزارة التعليم في الوقت الحالي التراجع عن اشتراط تجاوز اختبار القدرات لدخول الجامعات في حالة واحدة.
وستتراجع الوزارة عن القرار في حالة ثبوت عدم جدواه وتحقيقه الهدف، إضافة إلى الاستنزاف المالي كرسوم إجبارية لخوض الاختبارات من قِبل الطلاب والطالبات.
تجدر الإشارة إلى أن قرار اختبارات القدرات العامة تم تطبيقه إجباريًّا للبنين عام 1424هـ، وللبنات عام 1430هـ، وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس .
وتسبب القرار فيما مضى بحرمان الطلاب والطالبات المتفوقين من الحصول على التخصصات التي تناسب مستواهم العام.
مبروك[ عدد التعليقات: 2319 ] نشر منذ 10 دقائق
اختبارات قياس قدرات الخرجين تعجيزية و جباية أموال لمنعهم من إكمال لتعليم العالي ارجو إلغائه .
فهد العتيبي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 دقائق
حسبي الله ونعم الوكيل اربع سنوات محروم من الجامعه بسبب القياس ٦٠ حسبي الله وكفى