حقيقة خلافات رياض محرز مع غوارديولا في مانشستر سيتي

طلال الغامدي(صدى):

أوضح الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، حقيقة خلافاته مع مدربه الإسباني بيب غوارديولا، بسبب قلة مشاركاته مع الفريق.

وأكد رياض محرز على مواصلة العمل بجدية من أجل نيل ثقة المدرب بيب غوارديولا؛ فيما قال: ” علاقتي جيدة مع غوارديولا، لا يوجد أي خلاف بيننا، لقد أشركني في مباراتين من أصل 4 مواجهات، وهذا أمر رائع، خاصة أن المنافسة على أشدها داخل الفريق ” .

وعلى جانب آخر، تحدث محرز عن المنتخب الجزائري: ” نستهدف الفوز على بنين، لا يهمنا إن كانت مباراة ودية أو رسمية، فالمهم بالنسبة لنا يبقى إدخال الفرحة والسعادة إلى قلوب أنصارنا ” .