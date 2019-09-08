المسند: هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المملكة اليوم

عادل الحربي(صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسمة الحالات المناخية ، هطول أمطار متفرقة اليوم الأحد على أجزاء من المملكة .

وقال ” المسند ” عبر ” تويتر ” : متوقع اليوم هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة عسير ومرتفعات جازان .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت في وقت سابق اليوم الأحد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي جازان ونجران ، مطالبة بضرورة اتباع الإرشادات والإبتعاد عن مجاري السيول والأودية حرصاً على سلامة الجميع .

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