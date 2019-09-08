الأرصاد تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان ونجران

جازان(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ستؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان و محافظات أحد المسارحة و الحرث و الداير و الطوال و العارضة و العيدابي و صامطة و صبيا و فيفا و هروب، مشيرة إلى الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً – بمشيئة الله -.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، وثار، وشرورة، وخباش، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني ، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه – لا سمح الله -، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.