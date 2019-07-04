الخثلان: الحجاب يغلق أبواب الفتن..والتبرج مفتاح شرور كثيرة

عادل الحربي(صدى):

أكد ‏‫عضو هيئة كبار العلماء سابقًا الشيخ سعد الخثلان، أن المرأة المتحجبة تحترم وتهاب ولا أحد يتعرض لها.

وقال الخثلان خلال برنامج ” الجواب الكافي ” : ” إن المرأة إذا تحجّبت الحجاب المحتشم البعيد عن التبرج والتبذل تُحترم، بينما إذا تبرّجت وأظهرت زينتها أمام الرجال الأجانب فهذا مفتاح لشرور كثيرة فيأتي من يتحرّش بها فتحصل فتنة منها وبها ” .

واستشهد بقول الله تعالى: ” يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا “.

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