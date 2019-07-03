بالفيديو.. الخثلان: بطاقة تكافل الطبية لا تجوز
قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان، إن بطاقة تكافل الطبية تدخل ضمن بطاقة التخفيض.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” أن بطاقة التخفيض تُمنح لمن يدفع مبلغًا معينًا مقابل تخفيضات لدى عدد من المنافذ الصحية.
وتابع: بطاقات التخفيض لها قسمين، الأول: المجانية بحيث لا يدفع المستفيد أي عوض وهذا لا بأس به، والقسم الثاني هي البطاقات التي تكون رسوم ومنها بطاقات تكافل الطبية وهذه لا تجوز؛ لأ من يحصل على هذه البطاقة وقد دفع عوضًا قد يغرم ” .
صايل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
التأمين كان حرام الان التامين حلال والزامي اخراج الفطر نقود كان حرام الان الشيخ المطلق افتى انه جائز السينما كانت حرام الان أمورها طيبه البوفيه المفتوح حرموه وحللوه المشكله تسرع وتنطع بالتحريم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76951 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,