بالفيديو.. الخثلان: بطاقة تكافل الطبية لا تجوز

عادل الحربي(صدى):

قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان، إن بطاقة تكافل الطبية تدخل ضمن بطاقة التخفيض.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” أن بطاقة التخفيض تُمنح لمن يدفع مبلغًا معينًا مقابل تخفيضات لدى عدد من المنافذ الصحية.

وتابع: بطاقات التخفيض لها قسمين، الأول: المجانية بحيث لا يدفع المستفيد أي عوض وهذا لا بأس به، والقسم الثاني هي البطاقات التي تكون رسوم ومنها بطاقات تكافل الطبية وهذه لا تجوز؛ لأ من يحصل على هذه البطاقة وقد دفع عوضًا قد يغرم ” .