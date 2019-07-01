تعاون مشترك بين جمعية إنسان ومؤسسة ثمار العقيلات

فيصل العنزي(صدى):

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” اتفاقية تعاون مع مؤسسة ثمار العقيلات ، ووقع الاتفاقية عن الجمعية أ.طارق بن صالح العشيوي مدير إدارة التسويق والشراكات ، وعن المؤسسة أ. سعود بن سليمان البصير، المدير العام .

وتقضي الاتفاقية باستقطاع مبلغ مالي عن فاتورة من مبيعات منتجات المؤسسة لصالح الجمعية .

وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين الطرفين لتفعيل الرؤية الوطنية 2030، من خلال تحقيق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لخدمة المجتمع ممثلاً بالمستفيدين من أبناء وبنات الجمعية.

من جهته أعرب أ. طارق العشيوي عن شكره وتقديره لمؤسسة ثمار العقيلات لدورهم الوطني في المسؤولية الاجتماعية، واهتمامهم بفئة الأيتام، مبينا أن الجمعية تسعى لإبرام مزيد من الشراكات مع جهات القطاع الخاص لتعود الفائدة على المستفيدين من خدمات الجمعية الذين بلغ عددهم نحو 40.000 يتيما ويتيمة وأرملة، تقدم لهم الخدمات والرعاية الاجتماعية عبر 20 فرعا في محافظات الرياض.

بدوره عبّر أ. سعود بن سليمان البصير، عن سعادته بهذا التعاون بين المؤسسة وجمعية إنسان، وإتاحة الفرصة للقطاع غير الربحي للإسهام في دعم الأيتام وتجسيد الرؤية الوطنية للمملكة.