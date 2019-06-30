على خلفية تطبيق ” العقد الموحد ” ..مكاتب توقف استقدام العمالة المنزلية

عادل الحربي(صدى):

على خلفية اعتماد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عقد التوسط الموحد الإلكتروني المحدث، وإلزام مكاتب وشركات الاستقدام بالعمل فيه، تتوقف مكاتب الاستقدام، اعتبارا من غد الإثنين، عن الاستقبال المؤقت للمعاملات الجديدة.

وأوضحت مصادر أن العديد من مكاتب الاستقدام مجبرة على تجميد استقبال المعاملات الجديدة نتيجة الارتفاعات الناجمة عن فرض العقد الموحد.

وأشارت إلى أن أغلب مكاتب الاستقدام غير قادرة على تغطية الغرامة المفروضة، نظرا لصعوبة الوفاء بوصول العمالة المنزلية وفقا لاشتراطات العقد الموحد.

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