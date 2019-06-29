العمل تلزم مكاتب وشركات الاستقدام بعقد التوسط الموحد الإلكتروني

علي القحطاني(صدى):

اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عقد التوسط الموحد الإلكتروني المحدث، وألزمت مكاتب وشركات الاستقدام بالعمل فيه لجميع عمليات الاستقدام.

وقالت إنه يجب أن يكون التعاقد من خلال برنامج مساند وذلك ابتداء من تاريخ 1 يوليو 2019م.

وأوضحت وزارة العمل أنه تم تطوير عقد الاستقدام الموحد ومعالجة بعض الثغرات السابق عن طريق إبرام عملية التعاقد كاملة عن طريق (بوابة مساند) باستخدام العقد الموحد الجديد، ودفع قيمة الاستقدام عبر منصة “مساند وهو ما يوفر ا للوزارة فرصة مراقبة جميع عمليات التعاقد والدفع التي تتم بنظام إلكتروني يساهم في سد الثغرات والممارسات التي تتم خارج (بوابة مساند).

ويترتب على هذا العقد المحدث تجنب الإجراءات التي قد تدعو إلى عدم وضوح العلاقة بين طرفي العقد كخيار العاملة البديلة والتأخير غير المبرر من قبل مزودي الخدمة، حيث فرض غرامات تصل إلى 30% على المكاتب في حالة التأخير عن مدة العقد والبالغة بحد أقصى 90 يوماً. كما منح العقد المحدث المواطن الحق في استرجاع كامل مبلغ الاستقدام خلال الخمس أيام الأولى من عملية التعاقد دون أي غرامة.