حقد الجزيرة على المملكة يعميها .. أسباب دفعت قطر لتجاهل قمة العشرين
تجاهلت كعادتها منصة الجزيرة القطرية تغطية اجتماع قمة العشرين في اليابان، حيث لم تطرق إلى أي خبر ولا على سبيل الاستحياء.
وتؤكد تصرفات الجزيرة القطرية إنها مجرد منصة عميلة ومسيّسة تخدم أهداف قطر الإرهابية التي تسعى من خلالها فقط لإسقاط الشعوب العربية بالتالي لن تطرق لقمة قوية تشارك فيها المملكة.
ويبدو أن حقد قطر أعماها وجعلها تتجنب تغطية الحدث كليًا لمجرد مشاركة المملكة في القمة؛ لتؤكد أنها منصة لا تفقه شيئًا في المصداقية والتغطية الإخبارية .
ومن أهم أسباب تجاهل الجزيرة لقمة العشرين بالطبع مشاركة المملكة المميزة، إضافة إلى أن مثل هذا الحدث لا يخدم أهداف قطر ولا يُحرض على الإرهاب والفتن بالتالي لن يفيدها بشيء.
ويمثل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المملكة في قمة العشرين، وهي القمة التي تشهد تجمع أقوى الدول اقتصاديا و تمثل المملكة المركز (18) على مستوى العالم وبأكثر من 10% من الناتج الاقتصادي العالمي.
وحصلت المملكة على الأهتمام الأكبر في هذا القمة لما تتمتع به من ثقل سياسي واقتصادي عربي وإسلامي وعالمي مؤثر.
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qlq[ عدد التعليقات: 5271 ] نشر منذ يوم واحد
…
مطفرين شبك المحمية
من بعد لزقة الطيارة
احدعاقل بيسافر ع خطوطهم
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ يوم واحد
قناة الفتنه لاتفهم في علوم الكبار
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ يوم واحد
سمو الأمير محمد ، خوبرهم بخابور حامي وكسر عيونهم واخرس السنتهم ، بحضوره القوي ,,
,, فكيف تريد من هو مخوبر ومكسورة عينه ومخرس لسانه ، ان ينطق او ينبس ببنت شفه ….؟
,, ادخلوا جحوركم ياسرطانات شرق سلوى ، فلا نصر لكم ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ يوم واحد
ايش تتوقع من قناة حقيره صهيونيه
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 18 ساعة
انتم تعطون قناة الجريرة فوق مايستحقون من الاهتمام امثال هؤلاء الحثالة تجاهلهم التام يكون افضل وكما قال احدهم (اذا ماكل كلب القمته حجرا عييت ولم يبقى في الحي احجار).