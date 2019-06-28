حقد الجزيرة على المملكة يعميها .. أسباب دفعت قطر لتجاهل قمة العشرين

نايف السالم(صدى):

تجاهلت كعادتها منصة الجزيرة القطرية تغطية اجتماع قمة العشرين في اليابان، حيث لم تطرق إلى أي خبر ولا على سبيل الاستحياء.

وتؤكد تصرفات الجزيرة القطرية إنها مجرد منصة عميلة ومسيّسة تخدم أهداف قطر الإرهابية التي تسعى من خلالها فقط لإسقاط الشعوب العربية بالتالي لن تطرق لقمة قوية تشارك فيها المملكة.

ويبدو أن حقد قطر أعماها وجعلها تتجنب تغطية الحدث كليًا لمجرد مشاركة المملكة في القمة؛ لتؤكد أنها منصة لا تفقه شيئًا في المصداقية والتغطية الإخبارية .

ومن أهم أسباب تجاهل الجزيرة لقمة العشرين بالطبع مشاركة المملكة المميزة، إضافة إلى أن مثل هذا الحدث لا يخدم أهداف قطر ولا يُحرض على الإرهاب والفتن بالتالي لن يفيدها بشيء.

‏ويمثل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المملكة في قمة العشرين، وهي القمة التي تشهد تجمع أقوى الدول اقتصاديا و تمثل المملكة المركز (18) على مستوى العالم وبأكثر من 10% من الناتج الاقتصادي العالمي.

وحصلت المملكة على الأهتمام الأكبر في هذا القمة لما تتمتع به من ثقل سياسي واقتصادي عربي وإسلامي وعالمي مؤثر.

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