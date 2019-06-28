الجزيرة القطرية تنهزم أمام سمو ولي العهد بقمة العشرين
حاولت قناة الجزيرة القطرية بث أكاذيبها خلال الترحيب الكبير والسباق على لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك خلال حضوره قمة الشعرين باليابان.
حيث بدأت أكاذيب ” الجزيرة ” تتلاشى تتدريجيًا بترحيب وسباق على التقاء سمو ولي العهد، حيث عكست هذه المشاهد مكانة المملكة، والتي تحفل بما يحققه من تقدم في أهم الملفات.
كما شهد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إبداء العرب والمسلمون وغيرهم إعجابهم بنجاحات المملكة، وذلك على مختلف الأصعدة ودور سمو ولي العهد في ذلك.
لتذوب إدعاءات الجزيرة أمام العالم ” ، ويصبح اليوم كإعلان هزيمة لـ ” السموم والأكاذيب ” التي كانت تروّج لها منذ مقاطعة نظام قطر من قِبَل الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب.
خالد سلامه عوده[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ يومين
الى تنظيم الحمدين الخازي وتميم المتخلف وقناتهم الفاسقة المسماة الجزيرة في إساءتهم الى سيدهم سمو الأمير محمد بن سلمان بأي شكل وفي أي زمان ومكان اقول لكم (أتهجوه ولست له بكفؤ …فشركما لخيركما الفداء ) أسال الله أن يجعلكم أنتم و أي شخص يسيء إلى سمو الأمير محمد بن سلمان موطأ لقدميه .
مغرد[ عدد التعليقات: 887 ] نشر منذ يومين
خبر عا جل يقول الا علا ميين بقناة الجزيره جاهم جلطه ونوبة اغما عندما شا هدوا سمو ولى العهد فى قمة العشرين فى المقدمه وترا مب يكلمه واوردغان رفضه ترامب ولا اعطاه وجهه المهم يقولون حالت قناة الجزيره فى خطر وكذلك تميم فى حالت غيبوبه شديده
منصور البيشي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
في قمة العشرين في الارجنتين ضحكوا وتضاحكوا عندما وقف سيدي ولي العهد في الترتيب في طرف الصف الثاني واليوم ما دا حصل عندما وقف في منتصف الصف الاول بين زعيمين كبار
وينكم لقد اخرصكم الله وموتوا بغيضكم
ابومهند[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ يومين
الى عزمي حماره عضو الكنيست الاسرائيلي امير دويله موزه🍌🍌🍌🍌🍌🍌 وذميم العنز والاخونج وقناة الفتنه الخخزيره المجوسيه العصمليه فنقول لهم الى مزبله التاريخ ان شاءالله تعالى.
والشبك سيبقى مقفل حتا تعودو عن دعم الارهاب اعلاميا وماديا
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1261 ] نشر منذ يومين
في قمة العشرين انت اولهم
وسواك في الاعداد صفرو
هم حولك كأنهم ليل..
وانت في قمة الليل بدرو
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جهازي ماظهر لي الضمة فحطتها واو