الجزيرة القطرية تنهزم أمام سمو ولي العهد بقمة العشرين

ماجد محمد(صدى):

حاولت قناة الجزيرة القطرية بث أكاذيبها خلال الترحيب الكبير والسباق على لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك خلال حضوره قمة الشعرين باليابان.

حيث بدأت أكاذيب ” الجزيرة ” تتلاشى تتدريجيًا بترحيب وسباق على التقاء سمو ولي العهد، حيث عكست هذه المشاهد مكانة المملكة، والتي تحفل بما يحققه من تقدم في أهم الملفات.

كما شهد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إبداء العرب والمسلمون وغيرهم إعجابهم بنجاحات المملكة، وذلك على مختلف الأصعدة ودور سمو ولي العهد في ذلك.

لتذوب إدعاءات الجزيرة أمام العالم ” ، ويصبح اليوم كإعلان هزيمة لـ ” السموم والأكاذيب ” التي كانت تروّج لها منذ مقاطعة نظام قطر من قِبَل الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب.