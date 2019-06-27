محمد صلاح يدافع عن ” وردة ” بعد استبعادة من منتخب مصر لاتهامه بالتحرش

طلال الغامدي(صدى):

على خلفية استبعاد اللاعب المصري عمرو وردة لاعب المنتخب المصري من معسكر كأس أمم أفريقيا 2019 ، بسبب اتهامه بالتحرش، دافع محمد صلاح عن زميله المستبعد.

وأكد محمد صلاح على تقديسه لاحترام النساء، مشيرًا إلى أنه يؤمن بأن من يرتكب خطأ يمكن أن يتغير للأفضل، قائلا: ” لا يجب أن يتم إعدام المخطئ بل نعطيه فرصة ثانية ” ،مشددًا على أن الإبعاد ليس الحل.

وكانت عارضة أزياء مصرية تدعى مريهان، قد اتهمت عمرو وردة بالتحرش، وأنه طلب منها الذهاب معه إلى اليونان.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة المهندس هاني أبوريده ،عن استبعاد وردة من معسكر كأس أمم أفريقيا ، بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.

اقرأ أيضًا: