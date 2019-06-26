أول تعليق لوالد عمرو وردة على استبعاده من المنتخب

ماجد محمد(صدى):

خرج مدحت وردة والد لاعب منتخب مصر عمرو وردة، على الاتهامات الموجهة إلى نجله بالتحرش بفتاة، خاصة بعد استبعاده من معسكر المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأكد والد عمرو وردة، أن ما حدث من الجهاز الفني باستبعاد نجله من معسكر المنتخب، ظلم كبير له، وأن ابنه لم يُخطيء.

وقال ” لم أر في يوم استبعاد لاعب بسبب تعرضه للظلم من قبل الجماهير، عمرو ابني ملتزم ويعرف ما له وما عليه جيدًا وتعرض للظلم ” ، مضيفًا ” لا أصدق استبعاده من معسكر المنتخب لا حول ولا قوة إلا بالله، وقدر الله ماشاء فعل ” .

واستبعد الاتحاد المصري لكرة القدم، اللاعب عمرو وردة لاعب المنتخب المصري من معسكر كأس أمم إفريقيا 2019، وذلك بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق؛ الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق .