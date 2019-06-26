بعد اتهامه بالتحرش.. استبعاد عمرو وردة من منتخب مصر في كأس أفريقيا

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة المهندس هاني ابوريده ، يف بيان إعلامي ، صٌدر اليوم الأربعاء ، عن استبعاد اللاعب عمرو وردة لاعب الفريق من معسكر كأس أمم أفريقيا 2019 ، بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق .

وكانت اتهمت عارضة أزياء مصرية تدعى مريهان، لاعب الوسط عمرو وردة المحترف في صفوف أتروميتوس اليوناني بالتحرش ، وكشفت عن رسائل بعض لاعبي منتخب مصر بينهم عمرو وردة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام “ ، إذ ظهر في الرسائل، أن عمرو وردة طلب منها الذهاب معه إلى اليونان.

وأدت واقعة الاتهام إلى اتخاذ قرار تربوي من جانب مسؤولي المنتخب.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة أمام الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم.

ومن المقرر أن يستكمل منتخب مصر مبارياته في كأس الأمم الأفريقية بقائمة مكونة من 22 لاعبًا فقط، بعد استبعاد وردة، وذلك في ظل منع الاستبدال بعد بداية المنافسات.