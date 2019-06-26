شبيه ميسي يستغل عشرات النساء جنسيًا
استغل الشاب الإيراني ” رضا برستش ” الشبه الكبير بينه وبين نجم برشلونة ليونيل ميسي، ليتمكن من الاستفادة من الشبه بينهما قدر المستطاع.
واستغل برستش أكثر من 23 امرأة جنسيا في إيران، بعدما أقنعهن أنه فعلا هو ميسي الحقيقي، لكن سرعان ما كشف أمره، ورفعن دعاوى قضائية ضده.
وبدأت شهرة ” المحتال ” منذ 2017 م ،بعد انتشار صور له تبرز شبهه الكبير بالنجم الأرجنتيني، وخاصة عندما كان ميسي يطلق لحيته.
وسبق وأن اعتقلته الشرطة الإيرانية قبل عامين، بسبب ارتفاع عدد الذين يريدون أن يلتقطوا صورا معه، والذين بلغوا حد مخيف أجبر الشرطة أن تتحفظ على سيارته من أجل وضع حد للفوضى.
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جميل جمال[ عدد التعليقات: 289 ] نشر منذ 4 ساعات
يعني تكلم معاهم بالايراني و اقنعهم وصدقوا و اقتنعوا انه اللاعب ميسي الارجنتيني .. معناها اما الخبر كاذب او ان النساء رايحين من الاساس.
عبدالله[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 ساعات
يعني لو كان ميسي الحقيقي هو اللي استغلهم جنسيا كان عادي ما مسكوه؟
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8809 ] نشر منذ 3 ساعات
طلع مقلد صيني او اسيوي تقليد-استعماله خطر على الصحه-لو طلع اصلي اوربي كان ينفع للاستهلاك الادمي والاستعمال-
بداية التفكير العقيم تؤدي لمثل هذه التصرفات-
ابونايف[ عدد التعليقات: 1388 ] نشر منذ 47 دقيقة
فيه مجوسية شريفه أصلاً هههههه
روميو[ عدد التعليقات: 1138 ] نشر منذ 35 دقيقة
يعني عشانه مسي تصيرون ساقطات …وإذا كان غير مسي تصيرون شريفات 🙄🙄 رقصني يااااقميييل