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بالفيديو.. شبيه ميسي يخطف الأنظار عقب لقاء الأرجنتين وكولومبيا

بالفيديو.. شبيه ميسي يخطف الأنظار عقب لقاء الأرجنتين وكولومبيا
طلال الغامدي(صدى):

استطاع شخصًا يشبه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن يخطف الأنظار، خلال مباراة منتخب الأرجنتين ونظيره الكولومبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وأشعل شبيه ميسي حماس جماهير الأرجنتين خلال المباراة، وبعدها، إذ التف حوله جماهير كولومبيا أيضًا لالتقاط بعض الصور معه.

يذكر أن الأرجنتين تلقت خسارة أمام كولومبيا بهديفين نظيفين، وبهذه النتيجة نجح منتخب كولومبيا في الحصول على أول ثلاثة نقاط في مشواره في دوري المجموعات في المسابقة القارية ليحتل صدارة المجموعة الثانية التي يلعب ضمن منافستها بينما ظل رصيد منتخب الأرجنتين خالي من النقاط.

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