ميسي: ” آسف على الخسارة ولن نستمر بالبكاء والندب على أنفسنا “

نواف السالم(صدى):

اعتذر ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين، عن الخسارة التي تلقاها منتخب بلاده أمام منتخب كولومبيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وقال ميسي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة التي انتهت بفوز كولومبيا بهدفين نظيفين: ” نحن محطمون عاطفياً ، الخسارة شيء صعب، لكننا سنترك هذا اليوم بحزنه ” .

وأضاف: ” ليس من السهل البدء بمثل هذه المباراة السيئة، أنا حزين للخسارة، وآسف على ذلك ” ،مستكملا: ” إن كنا سنستمر بالبكاء والندب على أنفسنا فلن نستطيع التركيز على مباراة الباراغواي ، يجب علينا المضي قدماً ونسيان كل ما حصل ” .

وتابع: ” هذا ليس عذراً، لكن الأرضية كانت مقززة، وغير صالحه لكرة القدم ” ،مضيفًا: ” أعتقد أن المجموعة التي نمتلكها متمكنة لمثل هذه التحديات، وسنحاول إعادتها إلى المسار الصحيح ” .

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