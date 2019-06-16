” سوء أرضية الملعب سبب الخسارة ” ..تصريحات مدرب الأرجنتين عقب الهزيمة

ماجد محمد(صدى):

أرجع ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، سبب الخسارة أمام نظيره الكولومبي بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكوبا أمريكا 2019 بالبرازيل، إلى سوء أرضية ملعب اللقاء.

وأكد سكالوني أن أرضية الملعب كانت سيئة ولا تساعد اللاعبين على تنفيذ ما يريدونه من ألعاب، قائلا: ” في كل هدف كانت هناك أخطاء وأشياء يجب أن تصحح، خسرنا كفريق ولن ألوم أحد، وأعتقد أننا كنا جيدين في الشوط الأول، وصنعنا فرصًا وكنا متماسكين في مراكزنا ” .

وأضاف: ” اللاعبون على معرفة بمدى طول البطولة، ويتبقي مباراتين، المهم أن نبقي الأمور جيدة ونصحح الأخطاء التى لدينا، وفى الشوط الأول كنا الأفضل، واستطعنا تحقيق فرصتين أو ثلاثة للتسجيل، والفريق كان مندفع للغاية، وتحدثنا حول ذلك الأمر، والمنتخب الكولومبى كان جيد للغاية ” .

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