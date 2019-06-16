كوبا أمريكا 2019..الأرجنتين تتلقى هزيمة ساحقة من كولومبيا

طلال الغامدي(صدى):

حقق المنتخب الكولومبي فوزًا ساحقًا على نظيره الأرجنتيني، بنتيجة 2-0 صباح الأحد في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة بالبرازيل.

وجاءت النتيجة صادمة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ففي الوقت الذي بدأت فيه الأرجنتين فرض السيطرة على كولومبيا استحوذ البديل مارتينيز على الكرة وأطلق تسديدة رائعة في الدقيقة 71.

وضمن البديل دوفان زاباتا انتصار كولومبيا بعدما قابل تمريرة عرضية من جيفرسون ليرما وسدد من مدى قريب بقوة في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة نجح منتخب كولومبيا في الحصول على أول ثلاثة نقاط في مشواره في دوري المجموعات في المسابقة القارية ليحتل صدارة المجموعة الثانية التي يلعب ضمن منافستها بينما ظل رصيد منتخب الأرجنتين خالي من النقاط.