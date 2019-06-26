الأمن المصري يحبط هجومًا إرهابيًا على 3 حواجز أمنية بسيناء

وكالات(صدى):

نجحت قوات الأمن المصرية في إحباط هجوم متزامن على ثلاثة حواجز أمنية بمدينة العريش شمالي سيناء.

وقالت مصادر أمنية، إن عددا من الإرهابيين استهدفوا الحواجز الثلاث، وأطلقوا النار نحو قوات الأمن الموجودة عند الحواجز، ثم وقع اشتباك أسفر عن مقتل سبعة من الإرهابيين، إثنان منهم كانا يرتديان حزامين ناسفين.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ستة من قوات الأمن المصري، بينما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من العناصر الإرهابية، بعد ملاحقتهم وتمشيط محيط مواقع الاشتباكات.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت في وقت سابق القبض على 8 عناصر تابعين لتنظيم الإخوان الإرهابي، كانوا يعملون على توجيه العناصر التي تقوم بتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة، حسب بيان صادر عن الوزارة.

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