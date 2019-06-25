مصر تضبط 19 شركة تمول الإخوان يتم إدارتها من تركيا

القاهرة(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، ضبط 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديرها قيادات إخوانية تقيم في تركيا، وتمول أنشطة الجماعة في مصر، وعلى رأسها عمليات العنف.

وقالت الوزارة في بيان لها إن قطاع الأمن الوطني رصد مخطط أعده قادة الجماعة الهاربون للخارج، بالتنسيق مع قيادات موالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحت مسمى ” خطة الأمل “.

وأضافت السلطات المصرية أن الخطة تقوم على توحيد صفوف الجماعة والعناصر الإثارية، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي تديرها قيادات الجماعة، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

وكشفت معلومات الأمن الوطنى، أبعاد هذا المخطط الذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة بالتزامن مع دعوات إعلامية تحريضية، من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.