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بالفيديو.. لحظة استهداف عشرات الحوثيين بصعدة بدقة واحترافية

بالفيديو.. لحظة استهداف عشرات الحوثيين بصعدة بدقة واحترافية
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو لأبطال لواء الملك خالد الرابع المرابط في العمق اليمني، لحظة استهدافهم لعربة محملة بعشرات الحوثيين بصاروخ من نوع ” الراي بولت ” بجبهة كتاف؛ ما جعلهم ” أشلاء “.

وظهر في الفيديو دقة واحترافية قواتنا الباسلة وتعاملهم مع العدو بعد تمكنهم من تحديد الهدف وإصابته بجبهة كتاف في محافظة صعدة.

وحظي المقطع بإشادة واسعة من رواد مواقع التواصل داعين الله بالنصر والتمكين للقوات السعودية في اليمن وحفاظهم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 22421 ] نشر منذ 54 دقيقة

اللهم كن مع جنودنا واحفظهم وتقبل موتاهم شهداء
واهلك الحوثي ومن معه

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