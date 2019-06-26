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بعد قبض القوات السعودية عليه.. النشاط الإرهابي لزعيم داعش في اليمن

بعد قبض القوات السعودية عليه.. النشاط الإرهابي لزعيم داعش في اليمن
نايف السالم(صدى):

نشرت وزارة الخارجية، إنفوجراف عن النشاط الإرهابي لأبو أسامه المهاجر أمير تنظيم ” داعش ” في اليمن.

وأوضح الإنفوجراف أنه بين عامي 2010 و2015 كان أحد قياديي تنظيم القاعدة الإرهابي، وفي عام 2015 التحق تنظيم داعش، وبين عامي 2017 و 2019 كان أمير تنظيم داعش في اليمن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي بأن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب ب (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، وذلك في تمام الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباحاً (9:20 ) من يوم الأحد ( 29 رمضان 1440 هـ) الموافق ( 3 يونيو 2019م).

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 22422 ] نشر منذ 1 ساعة

ان شاء الله يكون قريب يا القرني

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