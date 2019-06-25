شكل قدمك يكشف شخصيتك

أميرة خالد(صدى):

شكل الجسم الخارجي وبعض أطرافه يكون له العديد من الدلالات ويكشف الكثير من الأسرار حول شخصيتك، مثل أًصايع اليدين والقدمين والأنف والشفاه.

ويمكنك معرفة الكثير من أسرار الشخصية من خلال شكل القدمين، إذ يوجد 4 أشكال مختلفة لأًصابع القدمين وكل شكل منهم يدل على شيء معين.

القدم A

إذ كنت من أصحاب القدم A، فأنت شخص منفتح وتعشق الاستكشاف والفضول والقيام بالنشاطات الاجتماعي، ولا تحب الرتابة والملل، كما أنك تلفت الانتباه في أي مكان تذهب فيه.

القدم B

صاحب الأًصابع المستوية، هو شخص دائم الحذر وشخصيته حساسة بعض الشيء، وبالتالي لا يمكن معه بسهولة، لكنه يكون دائمًا صديقًا وفيًا ويساعد الآخرين بكل ما أوتي من قوة، ويواجه المشاكل والحواجز.

القدم C

صاحب القدم c متحمس ومتفائل ودقيق الملاحظة ويتمتع بالمصداقية والموضوعية، ويمكنه القيام بمهمات فيادية وتحمل مسؤوليات عالية، فهو مبادر وسريع البديهة.

القدم D

أما إذ كنت من أصحاب هذه القدم فأنت حافظ جيد جدًا للأسرار وعقلاني، وتتمتع بمثالية عالية تجعلك تواجه الكثير من المشكلات في الحياة، ولا يمكنك تكوين صداقك.

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