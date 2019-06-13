اكتشف شخصيتك من شكل إصبع الوسطى

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تختلف أشكال أصابع اليد من شخص إلى آخر، وبما أن أشكال بعض أجزاء الجسم ترتبط بالشخصية والطباع، فابلتأكيد يوجد دلالة متعلقة بأشكال أًصابع اليد.

ويمكنك اكتشاف صفات معينة عن شخصيتك من خلال شكل إصبع الوسطى، الذي يتمثل في الأشكال والدلالات التالية:

-الشكل المخروطي

يدل هذا الشكل على الشخصية الوفية والصادقة وصاحبة الإرادة القوية، بالإضافة إلى القدرة على التحكم بالمشاعر وعدم الاستسلام وأخذ القرارات من دون الاهتمام بآراء الآخرين ونظرتهم.

-الشكل المربع

إذا كان شكل إصبع الوسطى لديك ” مربع ” ، فإن شخصيتك تميل إلى الخجل والإنطواء وعدم القدرة على تشارك الآراء والمشاعر مع الآخرين، بالإضافة إلى الميل للكآبة والكرم والأنانية في الوقت ذاته.

-الشكل المنحني

يدل على حب الحياة والإندفاع والمرح والنظرة الإيجابية للمواقف والأشخاص، بالإضافة إلى القدرة على المسامحة والتكيف مع كل التغييرات التي تطرأ على المحيط الشخصي والمهني.