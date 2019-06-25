بعد القبض على زعيم داعش.. عائض القرني : ” لكم منّا الدعاء والأجر عند الله “

نايف السالم(صدى):

علق الشيخ عائض القرني، اليوم الثلاثاء، على الإطاحة بزعيم داعش الإرهابي المعروف بـ (أبو أسامة المهاجر)، خلال عشر دقائق فقط من قبل القوات الخاصة السعودية في اليمن.

وقال القرني : إلى رجال جيشنا البواسل الأبطال، إلى رجال أمننا الأشاوس الشجعان، لكم منّا الدعاء والثناء، المجد لكم والأجر عند الله،

وأضاف : قال رسولنا ﷺ: عَيْنَانِ لا تَمَسُّهُمَا النَّارُ أَبَدًا: عيْنٌ بَاتَتْ تَكْلأُ المسلمين في سبيل الله، وعين بَكَتْ من خشية الله “.

اقرأ أيضا: