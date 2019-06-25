بمساعدة شقيقها.. تكريم ممرضة أنقذت طفلا ووالده من الغرق بجازان

تركي السالم(صدى):

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بجازان، اليوم الثلاثاء، قرارًا ببتكريم الممرضة نجاح أبو القاسم حكمي، التي أنقذت طفلا ووالده من الغرق بمساعدة شقيقها على أحد شواطئ جازان.

وسرد شقيقها القصة، قائلًا: ” كنت برفقة عائلتي في نزهة بحرية أول أمس، بالقرب من الاستاد الرياضي بجازان، وتفاجأت بشخص يطلب مني أن أتواصل مع حرس الحدود والإسعاف لإنقاذ طفل من الغرق “.

وأضاف: ” من هول الموقف، لم أستطع حتى فتح الجوال، وفي وقت قصير اتخذت قرارًا بالدخول لإنقاذ الطفل؛ وهو ما حدث؛ حيث وجدت الطفل قد فقَد الوعي ووالده يغرق أيضًا محاولًا إنقاذه؛ فحملته للخارج ورميت للأب طوق نجاة “؛ فيما تدخلت شقيقته الممرضة لعمل الإسعافات الأولية للطفل حتى نقل للمستشفى.

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