بالصور.. شاب وشقيقته ينقذان طفلا ووالده من الغرق بجازان

تركي السالم(صدى):

تدخل شاب وشقيقته لإنقاذ طفل ووالده من الغرق؛ وذلك أثناء قيامهما بنزهة برفقة أسرتهما إلى أحد شواطئ مدينة جازان بالقرب من الاستاد الرياضي.

وفي هذا السياق، قال الشاب رائد أبو القاسم حكمي في تصريحات صحفية له: ” كنت برفقة عائلتي في نزهة بحرية أول أمس بالقرب من الاستاد الرياضي بجازان، وتفاجأت بشخص يطلب مني أن أتواصل مع حرس الحدود والإسعاف لإنقاذ طفل من الغرق ” .

وأضاف: ” من هول الموقف لم أستطع حتى فتح الجوال، وفي وقت قصير اتخذت قرارًا بالدخول لإنقاذ الطفل، وهو ما حدث؛ حيث وجدت الطفل قد فَقَد الوعي ووالده يغرق أيضًا محاولًا إنقاذه؛ فحملته للخارج ورميت للأب طوق نجاة ” .

واستكمل حديثه عن انقاذ الطفل ووالده: ” حملت الطفل لبر الأمان، وتدخلت بعدها شقيقتي والتي تعمل ممرضة، وأجرت له الإسعافات الأولية، والتي لها الفضل في إنقاذه بعد الله ”

وتم نقل الطفل إلى المستشفى، والذي غادرها بعد يوم من تلقي العلاج.