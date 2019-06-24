الداخلية: إذا البلاغ اكتمل يتم توقيع العقوبة على المخالف مباشرة
أكد تطبيق ” كلنا أمن ” التابع لوزارة الداخلية، أن العقوبة النظامية تُطّبق على المخالف مباشرة إذا كان البلاغ واضح ومكتمل.
جاء ذلك ردًا على سؤال: ” إذا بلغت في تطبيق كلنا أمن لشخص مخالف الوقوف في موقف مخصص لذوي الإحتياجات الخاصة كم يوم وتطبق عليه المخالفة ؟ ” .
وقال التطبيق في وقت سابق من الأسبوع الجاري: ” كن رجل الأمن الأول، وساهم في الدفاع عن الوطن وسلامته، من خلال التبليغ عن أصحاب الأفكار الضالة وناشريها في مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكنك تقديم بلاغك عبر اختيار ” الدوريات ” في تطبيق كلنا أمن ” .
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