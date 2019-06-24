ناصر القصبي في مرمى المتابعين بعد اعتراضه على ” الشورى “

أميرة خالد(صدى):

حصل الممثل ناصر القصبي، على موجة انتقادات حادة؛ بعد تصريحاته التي اعترض خلالها على مجلس الشورى وقراراته.

وشن متابعي ناصر القصبي، حملة انتقادات واسعة عليه، بعد انتقاده مجلس الشورى من خلال تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بينما أيد البعض رأيه.

واعترض ناصر القصبي على تصويت المجلس اليوم الإثنين، على توصية تطالب بتشديد الرقابة على الأعمال الفنية المرئية والمسموعة؛ لمنع الأعمال الهابطة أو التي تسيء للمملكة والمجتمع.

وأكد “القصبي” خلال تغريدته، أن تشديد الرقابة على الأعمال الفنية يعد تسلط غير مفهوم وغير مقبول، معلنًا رفضه لهذا الأمر.

واستنكر بعض المتابعين رأي “القصبي”، موضحًا أن التوصيات لمنع الأعمال الهابطة، قائلًا “لاحظ أن التوصيات هي لمنع الأعمال الهابطة.. أنت تراه تلسط و أنت المبدع ..!! المفترض أن تحتفي به حتى لا ينافس الهابط الراقي .. أنا كمواطن أرى أن رواج الهابط تسلط على ذائقتي و على تربية أولادي .. خذ الأمر للجانب المشرق يا مبدع”.

وأضاف متابع آخر “من الطبيعي أن تشدد الرقابة على الأعمال الهابطة أو المسيئة لسمعة البلد، تمييز المبدعين عن غيرهم ضرورة للرقي بأعمالنا الفنية مما يجعلها تنافس في جميع المناسبات والمحافل العالمية”.