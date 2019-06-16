ناصر القصبي: تعرضت لموقف مهين ببريدة قبل 20 عاما

الرياض(صدى):

كشف الفنان ناصر القصبي عن موقف مهين حدث له منذ 20 عامًا بـ ” بريدة ” ؛ كما روى الموقف بالتزامن مع حفلة الفنان محمد عبده وخالد عبد الرحمن.

حيث نشر ” القصبي ” صورة لحفل محمد عبده وخالد عبد الرحمن قائلاً: ” من كان يقول في نفس المكان في بريدة قبل ٢٠ عام أعتذرنا عن عرض مسرحيه للأطفال قبل فتح الستار بدقائق؛ بعد أن منعت الهيئة حضور أي طفلة مرافقه لوالدها مهما كان عمرها ” .

وتابع في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” كان الموقف بالنسبة لنا مهيناً وقررنا الإعتذار لنسجل موقفا..ً أعدنا التذاكر للجمهور و رجعنا فورًا للرياض “