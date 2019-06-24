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5 مناطق تسجل أعلى درجات حرارة في المملكة اليوم

5 مناطق تسجل أعلى درجات حرارة في المملكة اليوم
الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات الحرارة التي سُجلت اليوم الإثنين في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن 5 مناطق سجلوا أعلى درجات حرارة على مدار اليوم، وهم مناطق ” الدمام، الظهران، الأحساء، القصيومة، وعرعر ” .

وأضافت أن درجات الحرارة في ” الدمام، الظهران، الأحساء ” بلغت 45 درجة مئوية، بينما جاءت درجات الحرارة في ” عرعر والقصيومة ” 44 درجة مئوية.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 76258 ] نشر منذ 2 ساعتين

بنا يريد بنا خير ,,

[ عدد التعليقات: 7079 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يلطف بعباده

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