5 مناطق تسجل أعلى درجات حرارة في المملكة اليوم

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات الحرارة التي سُجلت اليوم الإثنين في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن 5 مناطق سجلوا أعلى درجات حرارة على مدار اليوم، وهم مناطق ” الدمام، الظهران، الأحساء، القصيومة، وعرعر ” .

وأضافت أن درجات الحرارة في ” الدمام، الظهران، الأحساء ” بلغت 45 درجة مئوية، بينما جاءت درجات الحرارة في ” عرعر والقصيومة ” 44 درجة مئوية.