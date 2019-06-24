5 مناطق تسجل أعلى درجات حرارة في المملكة اليوم
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات الحرارة التي سُجلت اليوم الإثنين في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن 5 مناطق سجلوا أعلى درجات حرارة على مدار اليوم، وهم مناطق ” الدمام، الظهران، الأحساء، القصيومة، وعرعر ” .
وأضافت أن درجات الحرارة في ” الدمام، الظهران، الأحساء ” بلغت 45 درجة مئوية، بينما جاءت درجات الحرارة في ” عرعر والقصيومة ” 44 درجة مئوية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76258 ] نشر منذ 2 ساعتين
بنا يريد بنا خير ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7079 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يلطف بعباده