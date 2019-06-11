” الربيعان ” يكشف سر الارتفاع العنيف في درجات الحرارة

عادل الحربي(صدى):

توقع المؤرخ الأرشيفي لطقس المملكة صالح الربيعان ارتفاع درجات الحرارة بشكل مبكر وقوي هذا الصيف نتيجة لتأخر هبوب رياح تسمى ” البوارح ” .

وقال ” الربيعان ” في تصريحات له : تأخر هبوب رياح البوارح هو الذي جعل الجو عندنا هذه الأيام كفوهة الفرن والعياذ بالله .

ولفت إلى ان هذه الرياح تقوم بتصفية الجو من الرطوبة ومن السحب الكاتمة وتنشط نهاراً وتهدأ ليلاً ، بينما يكون إتجاهها من الشمال الغربي او الشمال الشرقي .

ومن ناحية أخرى قال خبير التنبؤات الجوية ” عيسى رمضان ” ان الحرارة داخل المركبة تكون أشد حراً من خارجها إذا كانت متوقفة.

وقال : هناك فارقًا بين الثرمومترات الموجودة في السيارة، والثرمومترات المعتمدة من إدارة الأرصاد لقياس درجة الحرارة .

وأشار إلى أن ثرمومترات السيارة تتأثر بحرارة المحرك والأسفلت وهو الفرق الذي يظهر في حرارة الجو عند التحرك بالسيارة وعند وقوفها .