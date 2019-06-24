بالفيديو.. لغم حوثي يمزج جسد طفلين شقيقين بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

لقى طفلان شقيقان حتفهما في اليمن، مساء أمس الأحد، إثر انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

وانفجر لغم أرضي فردي زرعته مليشيات الحوثي الإرهابية في قرية قضابة جنوب الدريهمي، ما أسفر عن مقتل الطفل يحيى محمد علي عمر 13 عامًا وشقيقته نجوى 11 عامًا، بينما نجا والدهما.

وأكدت مصادر يمنية، أن اللغم الحوثي مزق جسد الطفلين أمام والدهما الذي كان يسير خلفهما، ليدخل الطفلان ضمن ضحايا الحوثيين.