شاهد لحظة إسقاط طائرة إيرانية أطلقها الحوثيين في سماء اليمن

فهمي محمد(صدى):

قام العقيد الركن تركي المالكي متحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، بعرض لقطات فيديو ترصد لحظة تتبع وإسقاط طائرة إيرانية بدون طيار فوق الأراضي اليمنية.

وقال المالكي إن الطائرة من نوع ” أبابيل ” وتم تدميرها عقب عملية رصد، لافتًا إلى أن ذلك يؤكد تهريب مثل القدرات النوعية لميليشيات الحوثي الإرهابية من إيران.

وعلى جانب أخر أكد أن الهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي، يوم الأحد، وأوقع قتيلا و21 جريحا، تم بصاروخ ” كروز ” مصنوع في إيران.