صفقة كبرى وراء زواج إيفانكا ترامب من جاريد كوشنر

لندن (صدى):

أكدت العديد من التقارير الصحفية البريطانية، أن ارتباط إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي بكبير مستشاري أمريكا جاريد كوشنر، تعد علاقة ” بيزنس “.

وقالت صحيفة ” ديلي إكسبرس ” البريطانية، إن الأمر بدأ بعد تورط تشارلز كوشنر والد ” جاريد ” في العديد من قضايا الرشى في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرون.

وأضافت الصحيفة أن ” تشارلز ” اعترف بذنبه في 18 تهمة تخص التهرب الضريبي والرشوة، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين قام بتنفيذهم.

وحاول ” تشارلز ” تحسين صورته بعد خروجه من السجن، وساعده خبير العلاقات العامة هوارد روبسنشتاين على ذلك من خلال معرفته بدونالد ترامب الذي كان مطور عقاري في ذلك الوقت.

وأكملت الصحيفة أن ” تشارلز ” اعتمد على شراء أصول ونقل الأعمال الخاصة به إلى نيويورك، بالإضافة لشراء صحيفة تكون مملوكة لنجله ” جاريد ” ، فضلاً عن حرصه بارتباط نجله بفتاة من عائلة بارزة.

ونجح ” تشارلز ” في تكوين علاقة بين نجله وإيفانكا نجلة ترامب في عام 2005، حتى تزوجا عام 2009 بعدما غيرت ديانتها من المسيحية لليهودية.

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