” إيفانكا ترامب ” تتعرض لإجراء تأديبي لانتهاك الأخلاقيات

سمر جمال (صدى):

تقف إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام اتهامات حادة بانتهاك قانون الأخلاق الفيدرالي؛ وذلك من خلال الترويج للمصالح السياسية الخاصة بوالدها.

ووجهت وكالة مراقبة في شكوى مقدمة من مكتب المستشار الخاص الأمريكي، اتهام إلى إيفانكا ترامب بانتهاك قانون الأخلاق الفيدرالي أكثر من مرة باستخدام حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “.

وأكدت الدعوى أن ابنة الرئيس الأمريكي نشرت رسائل سياسية وفقًا لمصالح والدها على ” تويتر ” ، إذ استخدمت الحساب الخاص بها لأغراض حكومية رسمية منذ مارس 2017 تقريبًا.

وجاء في نص الشكوى ” بناءً على السلوك محل النقاش الذي يدعو إلى نجاح أو فشل حزب سياسي وانتخاب أو هزيمة مرشح سياسي حزبي ، يبدو أن السيدة ترامب قد انتهكت قانون هاتش، ويجب على مكتب المستشار الخاص أن يبدأ تحقيقًا فوريًا وأن يتخذ أو يوصي باتخاذ إجراء تأديبي مناسب ضد السيدة ترامب “.

وأَضافت ” قامت السيدة ترامب بتغريد رسائل تدعم محاولة انتخاب والدها في عام 2020 قبل يومين من عقد الرئيس ترامب حدث إطلاق لحملته لإعادة انتخابه ” ، في إشارة إلى تغريدة نشرتها السيدة ترامب للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لإطلاق السيد ترامب انتخابات عام 2016.

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