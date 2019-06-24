بالفيديو.. لحظة اندلاع النيران في نقالة وقود طريق ” جدة – جازان “

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة اندلاع حريق هائل في ناقلة وقود على طريق الساحل الدولي “ جدة – جازان ” ، صباح أمس الأحد.

وباشر الدفاع المدني، الحريق الناتج عن التفاف قائد الناقلة وعدم الرؤية الواضحة بسبب الضباب؛ مما أسفر عن اصطدام 7 مركبات بها واندلاع النيران في جزء من الناقلة المحملة بالوقود.

وتوفي قائد المركبة على الفور، وأصيب 3 أشخاص آخرين من أصحاب المركبات الأخرى، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الليث العام.

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