بالفيديو.. لحظة اندلاع النيران في نقالة وقود طريق ” جدة – جازان “
أظهر مقطع فيديو، لحظة اندلاع حريق هائل في ناقلة وقود على طريق الساحل الدولي “ جدة – جازان ” ، صباح أمس الأحد.
وباشر الدفاع المدني، الحريق الناتج عن التفاف قائد الناقلة وعدم الرؤية الواضحة بسبب الضباب؛ مما أسفر عن اصطدام 7 مركبات بها واندلاع النيران في جزء من الناقلة المحملة بالوقود.
وتوفي قائد المركبة على الفور، وأصيب 3 أشخاص آخرين من أصحاب المركبات الأخرى، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الليث العام.
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احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7035 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكفينا شر الحوادث
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2442 ] نشر منذ 1 ساعة
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