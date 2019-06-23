بالصور.. مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر احتراق ناقلة وقود بجازان

تركي السالم(صدى):

شهد طريق الساحل الدولي ” جدة- جازان ” حريق ناقلة وقود صباح اليوم، أسفر عنه وفاة قائدها وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة اصطدام 7 مركبات بالناقلة.

وعن التفاصيل، كشفت مصادر أن الحادث كانت نتيجة التفاف قائد الناقلة وعدم الرؤية الواضحة بسبب الضباب؛ مما أسفر عن اصطدام 7 مركبات بها واندلاع النيران في جزء من الناقلة المحملة بالوقود.

وتوفي قائد المركبة على الفور، وإصابة 3 أشخاص آخرين من أصحاب المركبات الأخرى، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الليث العام.

وباشر مرور محافظة الليث وآليات من الدفاع المدني الحادث، حيث تم إخماد الحريق والسيطرة علي إلى جانب دوريات أمن الطرق.