بالصور.. مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر احتراق ناقلة وقود بجازان
شهد طريق الساحل الدولي ” جدة- جازان ” حريق ناقلة وقود صباح اليوم، أسفر عنه وفاة قائدها وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة اصطدام 7 مركبات بالناقلة.
وعن التفاصيل، كشفت مصادر أن الحادث كانت نتيجة التفاف قائد الناقلة وعدم الرؤية الواضحة بسبب الضباب؛ مما أسفر عن اصطدام 7 مركبات بها واندلاع النيران في جزء من الناقلة المحملة بالوقود.
وتوفي قائد المركبة على الفور، وإصابة 3 أشخاص آخرين من أصحاب المركبات الأخرى، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الليث العام.
وباشر مرور محافظة الليث وآليات من الدفاع المدني الحادث، حيث تم إخماد الحريق والسيطرة علي إلى جانب دوريات أمن الطرق.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2424 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2424 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
واقعي[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحم الميت ويشفي المصابين .اما عاد ضباب الحين في الليث . وكيف صارت الليث في جيزان 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76147 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحم من مات ويحسن عزاء من فقده ، ويشفي من اصيب .. آمين ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7002 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحم الميت ويشفي المصابين