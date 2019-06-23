بالفيديو والصور.. الأجواء بعد هجوم الحوثي الإرهابي.. وأول تعليق من مطار أبها

أبها(صدى):

طمأن مطار أبها الدولي منذ قليل المسافرين، مؤكدًا على عودة الحركة الجوية في المطار بعد التوقف الاحترازي إثر هجوم الحوثي الإرهابي.

وقال المطار عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” إن الأمور تسير بشكل طبيعي الأن ولم يحدث أي خلل.

وأظهرت الصور الأولى في محيط مطار أبها الهدوء الذي سيطر على الشوارع، وسير الأمور بشكل طبيعي للغاية.

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