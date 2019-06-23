بالفيديو والصور.. الأجواء بعد هجوم الحوثي الإرهابي.. وأول تعليق من مطار أبها
طمأن مطار أبها الدولي منذ قليل المسافرين، مؤكدًا على عودة الحركة الجوية في المطار بعد التوقف الاحترازي إثر هجوم الحوثي الإرهابي.
وقال المطار عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” إن الأمور تسير بشكل طبيعي الأن ولم يحدث أي خلل.
وأظهرت الصور الأولى في محيط مطار أبها الهدوء الذي سيطر على الشوارع، وسير الأمور بشكل طبيعي للغاية.
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أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1483 ] نشر منذ 10 ساعات
معتادون على ذلك من الارهابيين ليس فيه اشجع شخص على وجه الأرض غير السعودي يوم حرب صدام ننظر ونضحك ونتسابق اليه اللهم ادم علينا القوة والعزم والعالم تتعجب ووثقت ان سعودية العز وراعية العالم الاسلامي قرارها بيدها اجتثاث الارهاب اي كان مصدرة بلد أمن بدعاء خليل الرحمان وبعون الله قادرين السعودية خط احمر🇸🇦😍
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13534 ] نشر منذ 8 ساعات
لعنة الله على الحوثيين الكفرة الروافض المجوس كلاب ايران الارهابية الصفوية
الشاعر[ عدد التعليقات: 493 ] نشر منذ 7 ساعات
هذا حرب يجب توقع اسواء الاحتمالات
اللهم احفظ بلادنا من كل شر يارب العالمين
الابهاوي[ عدد التعليقات: 527 ] نشر منذ 6 ساعات
اصبحت الحرب مكشوفه
الشريعه معك في النهار وفي الليل مع الحوثي
امس حرروا صعده
واليوم كمان يحررون صعده يعني مكانك راوح
احسن حل ظرب صنعاء وحرقها بمن فيها
وتشوف والله ان يستسلموا في ساعه
الخاين دايم جبان
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 5 ساعات
لعنة الله على اتباع المجوس الخونه
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7035 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم احفظ وطنا من كل مكروه