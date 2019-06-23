التحالف: إصابة 7 أشخاص في هجوم إرهابي حوثي استهدف مطار أبها
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (21:10) من مساء اليوم وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي ، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله- ، وإصابة (7) مدنيين ، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.
alfahd42[ عدد التعليقات: 22388 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يحفظ بلادنا وديننا وانفسنا من كل حاسد وحاقد وفاسق
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76177 ] نشر منذ 12 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
فيصل[ عدد التعليقات: 689 ] نشر منذ 12 ساعة
يالله باقرقاش
انت والمالكي
مصعب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 12 ساعة
ناوي بصيف بالجنوب بس صراحة الوضع مايطمن الغيت السفر .
عسكري متقاعد[ عدد التعليقات: 1202 ] نشر منذ 11 ساعة
إصابة 8 أشخاص إثر هجوم بطائرة مسيرة في موقف مطار أبها اتمني ان يكون الرد يالمثل اطلاق مئات من الطائرات المسيرة المحملة يالمتفجرات علي مواقع الجرزان الحوثيين وقتلهم وتدميرهم لاتدعوهم يلتقطو انفاسهم حتي يستسلمو ويرفعو الراية البيضاء
زائر[ عدد التعليقات: 2499 ] نشر منذ 11 ساعة
الملعون الحوثي تمادى القصف الجوي مطلوب الاستمرار فيه حتى ينشغل بنفسه ما يترك ياخذ نفس —–الادانات الدوليه ماتفيد بشي شدو عليهم بلارحمه حتي يعرف قدره انه ولاشي الخبيث –حسبنا الله ونعم الوكيل
أم بي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 11 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل
اللهم احفظ هذا البلد واهله ومن يقيمون فيه يارب العالمين
alfahd42[ عدد التعليقات: 22388 ] نشر منذ 11 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل في الحوثي ومن عاونه
اللهم اهلكهم ومن عاونعهم
الواقع[ عدد التعليقات: 7079 ] نشر منذ 11 ساعة
اضربوا الاتصالات في صنعاء وقطعوا جميع الطرق وكذلك نتمنى من الشرعية ظهور صوتها وقوتها واستهداف قطر بطيران مسير وإيران كذاك
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1483 ] نشر منذ 10 ساعات
السعودية حاسمة في أمرها هو القضاء على ذراع إيران الحوثي الإرهابي 🔫
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13886 ] نشر منذ 8 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم اذناب المجوس😷