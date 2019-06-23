بعد ساعة احترازية.. مطار أبها يستأنف حركة الطيران

أبها(صدى):

شهد مطار أبها استئناف حركة الطيران منذ قليل بعد أن توقف ساعة كإجراء احترازي بعد هجوم الطائرة المسيرة على يد مليشيات الحوثي الإرهابية.

وهاجمت طائرة مسيرة موقف سيارات بمطار أبها الدولي مما أسفر عن وفاة مقيم سوري، وإصابة 7 أخرين .

وقال التحالف في بيانًا رسميًا له إنه أصيب 7 أشخاص إثر هجوم إرهابي من الحوثيين ضد مطار أبها.

وعلى جانب أخر استقبل الأهالي الواقعة بالتأكيد على أن المملكة لن تهتز بإرهاب مليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية، داعيين الله أن يحفظ المملكة من إرهابهم، مطالبين بردع المليشيات الإرهابية.

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