طريقة معرفة نسبة الدعم المخصص للمواطنين من الإسكان

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة الإسكان، طريقة معرفة نسبة الدعم المخصص للمواطنين عبر حاسبة الدعم.

وأوضحت الوزارة، أنها أجرت التحسينات اللازمة على حاسبة الدعم السكني، ويمكن معرفة نسبة الدعم المخصص للمواطنين من خلال زيارة الرابط التالي هنـــــا وتعبئة الخانات اللازمة والنقر على أيقونة الإقرار للحصول على النتيجة.

يذكر أن حاسبة الدعم السكني هي أداة لحساب مقدار الدعم المقدم من الوزارة لمستحقي الدعم السكني فيما يخص الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات السكنية تحت الإنشاء (المشاريع على أراضي الوزارة) والقرض العقاري.