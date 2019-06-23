وفاة مقيم سوري إثر إصابته بالهجوم على موقف مطار أبها
لقى مقيم سوري مصرعه اليوم الأحد، إثر إصابته في هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة في مواقف سيارات مطار أبها، وفقًا لقناة العربية.
ويذكر أنه أُصيب 8 أشخاص ، منذ قليل إثر الهجوم على مواقف سيارات مطار أبها، وحتى الأن لم تعلن الجهات الرسمية عن أي معلومات، وسنوافيكم بالتفاصيل.
اقرأ ايضًا:
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76177 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2442 ] نشر منذ 12 ساعة
اللهم عليك بالحوثين ومن ناصرهم ومن امدهم بالسلاح
اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك
محسن[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 12 ساعة
الصراحة خلاص المفروض توقف الحرب ٥ سنوات ولايوجد اي انجاز يذكر خلاص كفاية.