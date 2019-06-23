وفاة مقيم سوري إثر إصابته بالهجوم على موقف مطار أبها

أبها(صدى):

لقى مقيم سوري مصرعه اليوم الأحد، إثر إصابته في هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة في مواقف سيارات مطار أبها، وفقًا لقناة العربية.

ويذكر أنه أُصيب 8 أشخاص ، منذ قليل إثر الهجوم على مواقف سيارات مطار أبها، وحتى الأن لم تعلن الجهات الرسمية عن أي معلومات، وسنوافيكم بالتفاصيل.

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