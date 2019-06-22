” ترامب ” يعود للعمل العسكري بشأن إيران من جديد

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن عقوبات الولايات المتحدة على إيران تهدف إلى منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، لافتًا إلى أنه سيتم فرض المزيد من العقوبات عليها.

وأوضح ” ترامب ” خلال تصريحات له، أن العمل العسكري بشأن إيران لا يزال مطروحًا على الطاولة، لافتًا إلى أنه سيتوجه إلى منتجع كامب ديفيد لإجراء مشاورات بشأن إيران.

وهددت إيران في آخر تصريحاتها، باستهداف المصالح الأمريكية في حال هجوم واشنطن على أراضيها، إذا قال الناطق باسم هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي: ” إطلاق رصاصة واحدة باتجاه إيران سيشعل مصالح أمريكا وحلفائها في المنطقة ” .

ويأتي هذا التصعيد، بعد إعلان الرئيس الأمريكي شن ضربة عسكرية على إيران عقب إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من قبل الحرس الثوري الإيراني، ولكن ألغى ” ترامب ” تنفيذ الضربة قبل إطلاقها بدقائق.