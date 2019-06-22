” ترامب ” يعود للعمل العسكري بشأن إيران من جديد
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن عقوبات الولايات المتحدة على إيران تهدف إلى منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، لافتًا إلى أنه سيتم فرض المزيد من العقوبات عليها.
وأوضح ” ترامب ” خلال تصريحات له، أن العمل العسكري بشأن إيران لا يزال مطروحًا على الطاولة، لافتًا إلى أنه سيتوجه إلى منتجع كامب ديفيد لإجراء مشاورات بشأن إيران.
وهددت إيران في آخر تصريحاتها، باستهداف المصالح الأمريكية في حال هجوم واشنطن على أراضيها، إذا قال الناطق باسم هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي: ” إطلاق رصاصة واحدة باتجاه إيران سيشعل مصالح أمريكا وحلفائها في المنطقة ” .
ويأتي هذا التصعيد، بعد إعلان الرئيس الأمريكي شن ضربة عسكرية على إيران عقب إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من قبل الحرس الثوري الإيراني، ولكن ألغى ” ترامب ” تنفيذ الضربة قبل إطلاقها بدقائق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76068 ] نشر منذ 40 دقيقة
لا بد من ضربه نوويه على إيران في كل موقع حساس ، دفعة واحده ،،
,, وحتى قصور معمميها خامنئي وازلامه ، ولا يقتصر على ضرب المعسكرات والمنشئات العسكريه ,,
,, غير كذا سيطول امد حرب ايران وتتوسع مساحة المعركه ، وربما تكون حرب عالميه ، اذا لم يُرجموا باالقنابل والصواريخ النوويه منذ بدء اعلان الحرب عليهم .. هي ضربة وحده وكتمة وحده ,,
,, لايتجاوز امدها الدقائق المعدوده .
سامي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 14 دقيقة
انحرق كرته بعد اسقاط الطائرة ماعاد له وجه يهدد.
طير الهوى[ عدد التعليقات: 238 ] نشر منذ 13 دقيقة
لا ضربه ولا شي كله كدب بكدب
بس الله يكفينا شرهم كلهم
اللهم ادفع الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين