الخارجية الإيرانية ترفض تصريحات ترامب بإلغاء ضربات جوية عليها
عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، عباس موسوي، عن غضبه من مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ألغى ضربات جوية ضد أهداف إيرانية جراء حصيلة الوفيات المحتملة .
وقال عباس في تصريحات إعلامية ، لا يهم ما إذا كان ترامب ألغى الضربات التي كانت ردا على إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة من عدمه، مضيفا “الشيء الوحيد الذي يهم هو أننا لا نتهاون مع انتهاك حدودنا ونرد باستمرار على أي خطر”.
وتأتي التصريحات بعد قال ترامب في سلسلة من التغريدات إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مستعدة للانتقام الليلة الماضية في ثلاث مواقع مختلفة ولكنه ألغى الضربات قبل عشر دقائق من الموعد المحدد بعدما أخبره أحد الجنرالات بشأن حصيلة الوفيات المحتملة.
وقالت إيران إنها اسقطت الطائرة المسيرة الأمريكية أول امس الخميس بعدما دخلت مجالها الجوي، فيما قالت الولايات المتحدة إنه تم اسقاط الطائرة في المجال الجوي الدولي.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6951 ] نشر منذ 7 ساعات
كلاهما اعداءللعرب الله يضربهم ببعض
خالد[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 7 ساعات
كذاب خاف من ايران
والله ما يصدقه الا واحد ضعيف عقل
qlq[ عدد التعليقات: 5163 ] نشر منذ 6 ساعات
…
ماعندها سالفة شريفة
مغرد[ عدد التعليقات: 860 ] نشر منذ 6 ساعات
ترا مب لا يخاف لكن العقوبات الا قتصاديه انهكت الا يرا نيين ويبون يتحرشون فى ان يضربهم ويقومون حرب فى الخليج قبل ينها ر الا قتصاد الا يارنى
الشاعر[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 5 ساعات
هؤلا الامريكان اتو لحمايت ايران وليس لضربها
والايام تحكم ومن يمشي خلفهم مصيرة الهلاك
وهذه المرحلة تريد رجال ضالعين بالسياسة
يعلمون ماذا يريدون تلك الخنازير ويوقفنهم
عند حدهم ولنا في الكلب اوباما اقرب الامثال
اسأل الله ان يكفينا شرهم ويهلكهم اجمعين
مالك[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
خاف من ايران والدليل بعد اسقاط الطائرة المتطورة جداً وافق على التفاوض من غير شروط مسبقة.