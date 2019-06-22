الخارجية الإيرانية ترفض تصريحات ترامب بإلغاء ضربات جوية عليها

طهران(صدى):

عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، عباس موسوي، عن غضبه من مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ألغى ضربات جوية ضد أهداف إيرانية جراء حصيلة الوفيات المحتملة .

وقال عباس في تصريحات إعلامية ، لا يهم ما إذا كان ترامب ألغى الضربات التي كانت ردا على إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة من عدمه، مضيفا “الشيء الوحيد الذي يهم هو أننا لا نتهاون مع انتهاك حدودنا ونرد باستمرار على أي خطر”.

وتأتي التصريحات بعد قال ترامب في سلسلة من التغريدات إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مستعدة للانتقام الليلة الماضية في ثلاث مواقع مختلفة ولكنه ألغى الضربات قبل عشر دقائق من الموعد المحدد بعدما أخبره أحد الجنرالات بشأن حصيلة الوفيات المحتملة.

وقالت إيران إنها اسقطت الطائرة المسيرة الأمريكية أول امس الخميس بعدما دخلت مجالها الجوي، فيما قالت الولايات المتحدة إنه تم اسقاط الطائرة في المجال الجوي الدولي.