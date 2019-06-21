بالفيديو.. خلود تثير ضجة بشعرها المستعار.. وأمين ” يليق بك “

أميرة خالد(صدى):

لفتت الدكتور خلود الأنظار إليها ، عقب نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تضع على رأسها الشعر المستعار القصير. وأشارت إلى أنها تتردد في اعتماد هذا اللوك رغم أنه حاز إعجاب زوجها أمين.

وظهرت خلود في الفيديو وهي تخوض نقاشاً مع الأخير الذي حاول إقناعها بأن الشعر القصير جداً يليق بها، إلا أنها لفتت إلى أنها لا تشعر بذلك.

ونشرت خلود فيديو آخر وهي تضع شعراً مستعاراً قصيراً بشكل مختلف. ويذكر أن خلود احتفلت مؤخراً بيوم ميلاد ابنتها خلود الصغيرة.

ونشرت صوراً من أجواء الحفل على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات. ولفتت الأنظار في إحداها برفقة الأخيرة وهي ترتدي الملابس الوردية وتحمل توأمها ليان وليان.