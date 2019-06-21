آخر تطورات التحقيق مع المتسبب في واقعة إلقاء مصاحف بمكب نفايات خيبر

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد العزيز العسكر أن التحقيقات في واقعة إهانة المصاحف بإلقائها مع ملفات إدارية في مكب نفايات بخيبر لا زالت جارية .

وقال ” العسكر ” أن وزير الشؤون الإسلامية وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة المخالفة لتعاليم الإسلام فور الكشف عنها ، على أن تصدر الوزارة بيان تفصيلي بأسباب الواقعة مؤكداً أن المتسبب فيها سيواجه عقوبة حازمة لا محالة .

وكانت الوزارة قد أمرت بتشكيل اللجنة الأسبوع الماضي بعد تداول فيديو يكشف عن الواقعة، إ ذ أكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع المسئ للقرآن الكريم .

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