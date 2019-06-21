آخر تطورات التحقيق مع المتسبب في واقعة إلقاء مصاحف بمكب نفايات خيبر
أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد العزيز العسكر أن التحقيقات في واقعة إهانة المصاحف بإلقائها مع ملفات إدارية في مكب نفايات بخيبر لا زالت جارية .
وقال ” العسكر ” أن وزير الشؤون الإسلامية وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة المخالفة لتعاليم الإسلام فور الكشف عنها ، على أن تصدر الوزارة بيان تفصيلي بأسباب الواقعة مؤكداً أن المتسبب فيها سيواجه عقوبة حازمة لا محالة .
وكانت الوزارة قد أمرت بتشكيل اللجنة الأسبوع الماضي بعد تداول فيديو يكشف عن الواقعة، إ ذ أكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع المسئ للقرآن الكريم .
إقرأ ايضاً :
qlq[ عدد التعليقات: 5154 ] نشر منذ 45 دقيقة
…
الله لا يسامح من رماها